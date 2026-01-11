3 قتلى بنيران إسرائيلية مع تصاعد التوتر في غزة

القاهرة (وكالات)

قالت السلطات الصحية في غزة، إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية في واقعتين منفصلتين بالقطاع مع تصاعد التوتر بسبب استمرار العنف منذ ​اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر الماضي.

وقال مسعفون: إن ​فلسطينياً واحداً قتل في حي ⁠التفاح بمدينة غزة، في منطقة خاضعة لسيطرة الفلسطينيين، بينما قتل الاثنان الآخران في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، وهي منطقة لا ⁠تزال إسرائيل تحتلها. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته ⁠أطلقت النار على فلسطيني تسلل إلى المنطقة الخاضعة لسيطرته في شمال قطاع غزة، ما ​شكل تهديداً مباشراً، مضيفاً أنه جرى رصد إصابة مباشرة.

وقال مسؤول في ​حماس أمس: إن الحركة حثت الوسطاء على التدخل لوقف أعمال القتل الإسرائيلية اليومية التي تهدف إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، أكدت حماس أنها وجهت بتسليم المؤسسات الحكومية في القطاع إلى لجنة تكنوقراط، مع ترقب إعلان الرئيس الأميركي خلال الأيام المقبلة عن أعضاء مجلس السلام في غزة.

وقالت حماس أمس: إن الحركة أصدرت توجيهات للجهات الحكومية بالجهوزية لتسليم المؤسسات الحكومية إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية، مشددة على أن هناك قراراً واضحاً ونهائياً بهذا الخصوص.

في الأثناء، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيرته الفلسطينية فارسين شاهين آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية.

واستعرض الوزير المصري الجهود المكثفة التي بذلتها بلاده على مدار العامين الماضيين من أجل وقف حرب الإبادة على غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإحباط مخططات التهجير، مشدداً على أهمية الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.

وأكد عبد العاطي حرص مصر على دعم جهود السلطة الفلسطينية لاستكمال برنامجها الإصلاحي، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. وشدد على أهمية اضطلاع اللجنة الإدارية الفلسطينية بمهامها في أقرب وقت، لإدارة الشؤون اليومية للفلسطينيين لتقديم الخدمات الأساسية في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، شدد عبد العاطي على أهمية نشرها بصورة مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار.