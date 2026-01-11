الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الإنفلونزا الموسمية تتحوّل إلى وباء في غزة

أطفال يجرون عربة خلال يوم ممطر في مدينة غزة - أرشيفية
12 يناير 2026 01:03

غزة (الاتحاد)

تحولت الإنفلونزا الموسمية إلى كارثة صحية متفاقمة على سكان قطاع غزة، تاركةً وراءها إرهاقاً شديداً، وآلاماً مستمرة، ومشاكل تنفسية لم يعرفها الأهالي من قبل.
ويعاني سكان القطاع من سوء التغذية وغياب أبسط مستلزمات التدفئة بفعل الحرب الإسرائيلية، ما جعل أي سعال أو ارتفاع في الحرارة احتمالاً حقيقياً للإصابة بمضاعفات خطِرة.
وانفجرت شكاوى الأهالي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، منذ أيام، من انتشار فيروس متحوّر ناتج عن الإنفلونزا الحادة، يصيب الصغار والكبار على حد سواء، مع ارتفاع درجات الحرارة وحمى مستمرة، مضاعفاً معاناتهم اليومية في مواجهة مرض لا يرحم وسط بيئة تشجع انتشاره.
وذكر عدد من المصابين أن هذا الفيروس من أصعب الأمراض التي مروا بها، وأن أعراضه أشدّ حدة من الإنفلونزا المعتادة، مع إرهاق شديد وآلام مستمرة وصعوبة في التنفس، مرجّحين أن القطاع يشهد ذروة مبكرة وخطِرة لموسم الإنفلونزا، نتيجة تراجع واسع في المناعة العامة بعد عام من سوء التغذية والمجاعة.

