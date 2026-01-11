السويد تستثمر 1.4 مليار يورو لتعزيز دفاعها الجوي

أعلنت الحكومة السويدية أنها ستستثمر 15 مليار كورونة (1.4 مليار يورو) في قطاع الدفاع الجوي، وخصوصاً لحماية أي أهداف مدنية محتملة.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في بيان «مع هذا الاستثمار الواسع النطاق في الدفاع الجوي، نحمي المجتمع برمته، من وحداتنا العسكرية إلى المناطق الحضرية والبنى التحتية الحيوية».

وستتيح الاستثمارات الجديدة حماية الوحدات القتالية ومراكز التجمعات السكانية والبنى التحتية المدنية، مثل الجسور وعُقد السكك الحديد والمحطات النووية والكهرومائية، إضافة إلى مناطق مكتظة بالسكان.