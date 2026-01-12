الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الوزراء الهندي يستقبل ميرتس في نصب غاندي التذكاري

ميرتس ومودي يحملان إكليلا مصنوعاً من خيوط القطن على صورة للمهاتما غاندي، في أحمد آباد
12 يناير 2026 10:03

استهل المستشار الألماني فريدريش ميرتس زيارته التي تستغرق يومين إلى الهند باستقبال من رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مسقط رأسه، وزارا سوياً مدينة أحمد آباد أحد مواقع التأثير في مسيرة الماهاتما غاندي.
وكتب المستشار كلمة في سجل زوار الأشرم، وهو مكان للتأمل عاش فيه غاندي بين عامي 1918 و1930.

وعقب ذلك، توجه مودي وميرتس في السيارة نفسها إلى مهرجان الطائرات الورقية التقليدي الذي يرمز إلى الانتقال من نصف السنة الشتوي إلى نصف السنة الصيفي، حيث تطلق آلاف الطائرات الورقية في السماء. وبعد ذلك ستبدأ المحادثات السياسية.
وزينت شوارع مدينة أحمد أباد، التي يبلغ عدد سكانها نحو ثمانية ملايين نسمة، بلافتات ترحيب كبيرة تحمل صور ميرتس ومودي. 

المصدر: وكالات
أحمد آباد
فريدريش ميرتس
غاندي
الهند
ناريندرا مودي
