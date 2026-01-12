الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إلغاء عشرات الرحلات في ألمانيا بسبب الطقس

طائرة في مطار بألمانيا وسط تساقط الثلوج
12 يناير 2026 13:51

شهد مطار فرانكفورت، في ‌ألمانيا صباح اليوم الاثنين إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية على خلفية تساقط الثلوج والتحذيرات من تشكل جليد.
وقالت شركة فرابورت المشغلة ​لمطار فرانكفورت، اليوم ​الاثنين ⁠إن ‌عدد الرحلات التي ألغيت بلغ 102 من ⁠أصل 1052 رحلة ⁠مقررة لليوم بسبب تساقط ​الثلوج الكثيف.
وأضافت الشركة أن عدد الرحلات الملغاة ​قد يستمر ‍في الارتفاع على مدار اليوم، ومن المتوقع ‍حاليا ⁠أن ​تستمر الاضطرابات حتى الظهيرة.
 وكانت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية قد أصدر تحذيرا من اضطرابات جوية شديدة بسبب خطر تكون الجليد في أجزاء من ولاية هيسن، التي توجد بها مدينة فرانكفورت.

أخبار ذات صلة
وفيات وإصابات في انهيارات ثلجية بالنمسا
تحذير أحمر جديد من موجة صقيع شديدة في النمسا
المصدر: وكالات
الثلوج
ألمانيا
الرحلات الجوية
فرانكفورت
الثلوج الكثيفة
آخر الأخبار
مؤشر هينلي : جواز السفر الإماراتي الخامس عالمياً
علوم الدار
مؤشر هينلي : جواز السفر الإماراتي الخامس عالمياً
اليوم 21:11
سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي
علوم الدار
سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي
اليوم 21:08
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
الأخبار العالمية
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
اليوم 21:05
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
الرياضة
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
اليوم 21:00
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©