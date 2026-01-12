إلغاء عشرات الرحلات في ألمانيا بسبب الطقس

شهد مطار فرانكفورت، في ألمانيا صباح اليوم الاثنين إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية على خلفية تساقط الثلوج والتحذيرات من تشكل جليد.
وقالت شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت، اليوم الاثنين إن عدد الرحلات التي ألغيت بلغ 102 من أصل 1052 رحلة مقررة لليوم بسبب تساقط الثلوج الكثيف.
وأضافت الشركة أن عدد الرحلات الملغاة قد يستمر في الارتفاع على مدار اليوم، ومن المتوقع حاليا أن تستمر الاضطرابات حتى الظهيرة.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية قد أصدر تحذيرا من اضطرابات جوية شديدة بسبب خطر تكون الجليد في أجزاء من ولاية هيسن، التي توجد بها مدينة فرانكفورت.