انتخاب المستشار هشام بدوي رئيساً لمجلس النواب المصري

القاهرة (الاتحاد)

فاز المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب المصري بعد حصوله على 521 صوتاً من إجمالي 570 نائباً أدلوا بأصواتهم خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث 2026 - 2031.

وأكد بدوي في كلمته عقب انتخابه أمس، رئيساً لمجلس النواب أن «المجلس يمثل ركيزة الإصلاح التشريعي، وأنه لطالما كان راسخاً منذ القدم»، مبدياً عزمه وأعضاء المجلس المضي قدماً لاستكمال البنية التشريعية التي تعزز الطريق للأمن والرخاء وتضع مصالح المواطن المصري على رأس أولوياته واهتماماته.

وأضاف بدوي أن «الواجب التشريعي للمجلس لا ينفصل عن أداء دورنا الرقابي لتحقيق أهداف ومصالح شعبنا بموضوعية متوازنة من دون مواربة أو تقصير»، داعياً أعضاء المجلس في الفصل التشريعي الحالي للمشاركة الفاعلة، واستخدام أدوات الرقابة البرلمانية.

وتخرج المستشار بدوي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1980، وبدأ العمل عام 1981 في سلك القضاء بوظيفة معاون نيابة، ثم تدرج بوظائف القضاء حتى شغل منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا منذ عام 2000 وحتى عام 2012.

وعين قاضياً بمحكمة استئناف القاهرة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2015 وشغل وظيفة مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد عام 2015 ثم نائباً لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في ديسمبر 2015 وتولى منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمصر خلال الفترة من أغسطس 2016 إلى أغسطس 2024.