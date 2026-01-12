الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«إيكواس» تدعو لانتقال مدني وسريع في غينيا بيساو

دورية من الجيش في عاصمة غينيا بيساو - أرشيفية
13 يناير 2026 01:22

أبوجا (وكالات)

دعا الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» ورئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، أمس، إلى انتقال مدني سريع في غينيا بيساو تقوده حكومة شاملة وذلك عقب محادثات أجراها مع قادة المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في نوفمبر الماضي.
وقال مادا بيو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «المحادثات كانت بناءة»، مؤكداً أنه شدد على ضرورة أن تعكس الحكومة الانتقالية مختلف مكونات الطيف السياسي والاجتماعي في البلاد.
وكان مادا بيو قد قاد وفداً رفيع المستوى إلى غينيا بيساو ضم الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس مفوضية «إيكواس» عمر توراي، حيث عقد الوفد لقاءات مع القيادة العسكرية التي شكلت حكومة انتقالية لمدة عام برئاسة الجنرال هورتا نتام.
وأوضح مادا بيو أن «الوفد أعاد التأكيد على مخرجات قمة إيكواس الأخيرة في أبوجا التي رفضت برنامج المرحلة الانتقالية الذي أعلنه المجلس العسكري، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين وبمرحلة انتقالية قصيرة يقودها مدنيون»، محذرة من فرض عقوبات على أي طرف يعرقل العودة إلى النظام الدستوري.

غينيا بيساو
إيكواس
الإيكواس
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
غرب أفريقيا
جوليوس مادا بيو
