الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ضبط خلية إرهابية متورطة بتفجير مسجد في حمص

آثار انفجار مسجد في حمص
13 يناير 2026 01:22

دمشق (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجيش السوري يهدد بـ«رد عنيف» على حشود «قسد» قرب حلب
حامد الزعابي: رئاسة الإمارات لـ"مينافاتف" تركّز على رفع الجاهزية وتحقيق نتائج عملية

ألقت السلطات السورية القبض على المتورطين بتفجير مسجد في مدينة حمص خلال ديسمبر الماضي، بحسب إعلان رسمي أمس.
وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، إن «وحداتنا الأمنية نفذت في محافظة حمص، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية محكمة، ألقت خلالها القبض على أحمد عطاالله الدياب وأنس الزراد، المنتميين إلى تنظيم داعش الإرهابي».
وبينت أنهما «المسؤولان عن التفجير الذي استهدف مسجد في حي وادي الذهب بتاريخ 26 ديسمبر الماضي».
وأضافت: «جاءت العملية بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد شامل، أسفرت عن تحديد هويتهما ومكان تواجدهما».
ولفتت الوزارة إلى أنه «ضُبط بحوزتهما عبوات ناسفة، وأسلحة متنوعة، وذخائر مختلفة، إلى جانب مستندات وأدلة رقمية تثبت تورطهما في الأعمال الإرهابية».
وأوضحت أنه «صُودرت المضبوطات وأُحيل المقبوض عليهما إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

حمص
سوريا
السلطات السورية
خلية إرهابية
وزارة الداخلية السورية
مكافحة الإرهاب
داعش
آخر الأخبار
مؤشر هينلي : جواز السفر الإماراتي الخامس عالمياً
علوم الدار
مؤشر هينلي : جواز السفر الإماراتي الخامس عالمياً
اليوم 21:11
سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي
علوم الدار
سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي
اليوم 21:08
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
الأخبار العالمية
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
اليوم 21:05
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
الرياضة
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
اليوم 21:00
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©