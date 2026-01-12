ضبط خلية إرهابية متورطة بتفجير مسجد في حمص

دمشق (الاتحاد)

ألقت السلطات السورية القبض على المتورطين بتفجير مسجد في مدينة حمص خلال ديسمبر الماضي، بحسب إعلان رسمي أمس.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، إن «وحداتنا الأمنية نفذت في محافظة حمص، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية محكمة، ألقت خلالها القبض على أحمد عطاالله الدياب وأنس الزراد، المنتميين إلى تنظيم داعش الإرهابي».

وبينت أنهما «المسؤولان عن التفجير الذي استهدف مسجد في حي وادي الذهب بتاريخ 26 ديسمبر الماضي».

وأضافت: «جاءت العملية بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد شامل، أسفرت عن تحديد هويتهما ومكان تواجدهما».

ولفتت الوزارة إلى أنه «ضُبط بحوزتهما عبوات ناسفة، وأسلحة متنوعة، وذخائر مختلفة، إلى جانب مستندات وأدلة رقمية تثبت تورطهما في الأعمال الإرهابية».

وأوضحت أنه «صُودرت المضبوطات وأُحيل المقبوض عليهما إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».