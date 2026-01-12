الجيش السوري يهدد بـ«رد عنيف» على حشود «قسد» قرب حلب

دمشق (الاتحاد، وكالات)

أعلنت هيئة العمليات التابعة للجيش السوري، أمس، أن طائراتها رصدت استقدام قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مجاميع عسكرية وعتاداً متوسطاً وثقيلاً إلى ريف حلب الشرقي قرب مدينتي مسكنة ودير حافر، محذرة إياها من «رد عنيف».

وأضافت «الهيئة» في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»: «نقوم بدراسة وتقييم الوضع الميداني بشكل مباشر وفوري، نؤكد أن استقدام (قسد) لمجاميع مسلحة هو تصعيد خطير، وأن أي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجاميع سيقابل برد عنيف، لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا التصعيد الخطير».

في غضون ذلك، أعلنت إدارة منطقة «عفرين» بالتنسيق مع محافظة حلب، أمس، انطلاق قافلة العودة إلى حي «الأشرفية»، وذلك في إطار عودة الأهالي إلى منازلهم بشكل آمن ومنظم، وبعد إعلان «قسد» انسحاب مقاتليها إلى شمال وشرق سوريا، في أعقاب اشتباكات دامية استمرت لأيام مع القوات الحكومية.

وجاء في البيان، الذي أوردته قناة «الإخبارية السورية»: «تعلن إدارة منطقة عفرين، بالتنسق مع محافظة حلب عن انطلاق قافلة العودة إلى حي الأشرفية، وذلك في إطار تنظيم عملية عودة الأهالي إلى منازلهم بشكل آمن ومنظم، وسترافق القافلة فرق من إدارة منطقة عفرين إلى جانب فرق من محافظة حلب ومنظمات المجتمع المدني والجهات المنظمة».