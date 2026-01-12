ترامب: تشكيل «مجلس السلام» في غزة متواصل وسيضم أهم قادة العالم

غزة (الاتحاد)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عملية تشكيل ما يسمى «مجلس السلام» الخاص بإدارة قطاع غزة، ما تزال جارية، مشيراً إلى أن المجلس سيتألف من قادة «أهم دول العالم».

وأشار خلال تصريحات صحفية أدلى بها، أمس، على متن الطائرة الرئاسية، خلال عودته من العطلة الأسبوعية إلى البيت الأبيض، إلى وجود اهتمام دولي قوي بالانضمام إلى المجلس المذكور، مبيناً أن «الجميع يريد أن يكون جزءاً من هذا المجلس».

وفي 18 نوفمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.

وبحسب القرار، ستدار غزة عبر حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية، تعمل تحت إشراف «مجلس سلام» تنفيذي بقيادة الرئيس ترامب، وفقاً لخطته.

في غضون ذلك، اشترطت حركة فتح، أمس، أن أي لجنة يجري بحث تشكيلها لإدارة شؤون قطاع غزة يجب أن تستمد شرعيتها من السلطة الفلسطينية، وأن يرأسها أحد أعضاء الحكومة الفلسطينية. وقال الناطق باسم الحركة في بيان، إن موقف فتح يقوم على أن تكون لجنة التكنوقراط المقرر أن تدير المرحلة الانتقالية في قطاع غزة خاضعة للسلطة الفلسطينية، وبقيادة وزير فلسطيني، محذراً من أن أي مسار مغاير لذلك قد يكرس واقع الانقسام السياسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية.

ويتوقع أن يتم خلال الأسبوع المقبل إعلان بدء المرحلة الثانية من خطته لإنهاء الحرب بقطاع غزة رغم التحفظات الإسرائيلية، والإعلان كذلك عن تشكيلة «مجلس السلام» والهيئات الأخرى المعنية بإدارة قطاع غزة، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل».