الأخبار العالمية

الرئيس اللبناني يدعو للاستفادة من تحولات المنطقة

الرئيس اللبناني جوزيف عون (أرشيفية)
14 يناير 2026 01:36

بيروت (وكالات)

دعا الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، أمس، إلى الاستفادة من التحولات في المنطقة لاستثمارها لمصلحة لبنان، مشدداً على أن تأمين الاستقرار السياسي وتحديث القوانين وحماية المغتربين المستثمرين، مسؤولية السلطة السياسية. وجاء كلام عون خلال لقائه أمس في قصر بعبدا، وفداً من «الندوة الاقتصادية اللبنانية». 
وقال الرئيس اللبناني، خلال اللقاء: «علينا الاستفادة من التحولات في المنطقة لاستثمارها لمصلحة لبنان. علينا في المقابل تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد، وقد بدأنا في هذا الإطار بوضع خطة لمكننة كافة مؤسسات الدولة، ومعظم الوزارات تسير في هذا الاتجاه، مما يخفف العبء عن المواطنين من جهة ويساهم في مكافحة الفساد من جهة أخرى». ولفت إلى مساهمة القطاع الخاص بشكل فاعل في النمو الاقتصادي الذي سجله لبنان في العام 2025. وأكد أن ثروة لبنان الحقيقية تتمثل بغناه بالأدمغة البشرية، مشيراً إلى دور المغتربين اللبنانيين بالمساهمة في إنماء وتطوير الكثير من المشاريع في الخارج. ونوّه بدور المغتربين اللبنانيين بمساعدة اللبنانيين في الداخل، وتطوير الاقتصاد عبر الاستثمار في عدة مشاريع، مؤكداً ضرورة إعطاء فرصة لهؤلاء المغتربين للمشاركة في الحياة السياسية اللبنانية عبر صندوق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات النيابية.

لبنان: ملتزمون بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة «حصر السلاح»
الرئيس اللبناني: ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
