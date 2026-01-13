الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصحة العالمية»: 18.5 ألف مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل

14 يناير 2026 01:36

غزة (الاتحاد)

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن أكثر من 18 ألفاً و 500 مريض في قطاع غزة ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل.
جاء ذلك في تدوينة لغيبريسوس على منصة «إكس»، أمس، بشأن مستجدات الوضع الصحي في قطاع غزة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية «وفا».
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية دعمت الأسبوع الماضي الإجلاء الطبي لـ18 مريضاً و36 مرافقاً من القطاع إلى الأردن لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لعلاج الإصابات والسرطان والأمراض الخطيرة الأخرى.
وذكر غيبريسوس، أن أكثر من 30 دولة استقبلت منذ أكتوبر 2023، ما يزيد على 10 آلاف و700 مريض من غزة لتلقي العلاج، مشيراً الى أن أكثر من 18 ألفاً و 500 مريض، بينهم 4 آلاف طفل ما زالوا بحاجة ماسة إلى إجلاء طبي عاجل.
ودعا إلى فتح مزيد من الدول أبوابها أمام مرضى غزة، واستئناف عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

