الأخبار العالمية

«الأمم المتحدة»: مقتل 100 طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار

الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
14 يناير 2026 01:36

جنيف (وكالات) 

قُتل مئة طفل على الأقل في غارات جوية وأعمال عنف في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار قبل ثلاثة أشهر، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة أمس. وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة («يونيسف» جيمس إلدر: «قُتل أكثر من مئة طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار مطلع أكتوبر، ما يعني مقتل صبي أو فتاة يومياً تقريباً خلال فترة وقف إطلاق النار».
وأشار، إلى أن هؤلاء الأطفال، وهم 60 صبياً و40 فتاة، وفق اليونيسف، قُتلوا في قصف جوي وغارات بمسيّرات بما يشمل الانتحارية منها وقصف بالدبابات وبالذخيرة الحية، مرجحاً أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى.
وأكد إلدر، أن أطفال غزة لا يزالون يعيشون في خوف، والصدمات النفسية لا تزال من دون علاج، وكلما طال أمدها، ازداد الوضع سوءاً وبات التعافي أكثر صعوبة، محذراً من أن الحياة «لا تزال خانقة»، وأن ظروف البقاء في القطاع «هشّة».

