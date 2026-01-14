الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار بتايلاند

عمال إنقاذ حول عربة قطار محطمة في مقاطعة ناخون راتشاسيما بتايلاند
14 يناير 2026 14:50

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 29 بعد سقوط رافعة بناء على قطار ركاب شمال شرق تايلاند. وأصيب 64 شخصا آخر ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين ويقدمون إسعافات أولية. ووقع الحادث في جزء من مشروع طموح لخط سكة حديد فائق السرعة. وسقطت الرافعة، التي كانت تستخدم لبناء جزء مرتفع من السكة الحديدية، أثناء سفر القطار من بانكوك إلى مقاطعة أوبون راتشاثاني، طبقا لما ذكره مكتب العلاقات العامة في مقاطعة ناخون راتشاسيما، حيث وقع الحادث. وقال وزير النقل بيفات راتشاكيتبراكان إن 195 شخصا كانوا على متن القطار. وأضاف أنه أمر بإجراء تحقيق. 

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع تايلاند وتعزي في ضحايا حادث القطار
قتلى ومصابون بحادث قطار في تايلاند
المصدر: وكالات
تايلاند
قطار
آخر الأخبار
«أبوظبي للاستدامة».. مشروع مشترك لتسريع إنشاء أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية
علوم الدار
«أبوظبي للاستدامة».. مشروع مشترك لتسريع إنشاء أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية
اليوم 21:13
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
الرياضة
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
اليوم 21:03
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©