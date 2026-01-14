ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار بتايلاند

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 29 بعد سقوط رافعة بناء على قطار ركاب شمال شرق تايلاند. وأصيب 64 شخصا آخر ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين ويقدمون إسعافات أولية. ووقع الحادث في جزء من مشروع طموح لخط سكة حديد فائق السرعة. وسقطت الرافعة، التي كانت تستخدم لبناء جزء مرتفع من السكة الحديدية، أثناء سفر القطار من بانكوك إلى مقاطعة أوبون راتشاثاني، طبقا لما ذكره مكتب العلاقات العامة في مقاطعة ناخون راتشاسيما، حيث وقع الحادث. وقال وزير النقل بيفات راتشاكيتبراكان إن 195 شخصا كانوا على متن القطار. وأضاف أنه أمر بإجراء تحقيق.