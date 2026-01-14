الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
رئيسة وزراء اليابان تعتزم حل مجلس النواب

رئيسة وزراء اليابان
14 يناير 2026 16:31

تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي حلّ مجلس النواب بعيد انطلاق الدورة البرلمانية السنوية الأسبوع المقبل، وفق ما أعلن الأربعاء رئيس حزب الابتكار الياباني الشريك في الائتلاف الحاكم.
وقال الرئيس المشارك للحزب هيروفومي يوشيمورا للصحافيين "أبلغتني رئيسة الوزراء تاكايتشي أنها ستحلّ مجلس النواب مع بداية الدورة البرلمانية العادية".
ولفت يوشيمورا إلى أن رئيسة الوزراء ستعقد مؤتمرا صحافيا الاثنين لشرح قرارها.
تولت تاكايتشي منصب رئيسة الحكومة في اليابان في أكتوبر الماضي، لتكون بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في تاريخ البلاد.

المصدر: وكالات
