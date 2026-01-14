الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: غرينلاند ضرورية لأمن الدفاع الجوي الأميركي

ترامب: غرينلاند ضرورية لأمن الدفاع الجوي الأميركي
14 يناير 2026 18:38

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند "ضرورية" لمنظومة "القبة الذهبية" للدفاع الجوي والصاروخي التي يخطط لإنشائها.
وكتب ترامب، الذي تعهد السيطرة على الجزيرة القطبية الشمالية من حليفته الدنمارك، على وسائل التواصل الاجتماعي "تحتاج الولايات المتحدة إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي. إنها ضرورية لنظام القبة الذهبية الذي نبنيه".
وأضاف "يصبح حلف الناتو أكثر قوة وفعالية بكثير إذا كانت غرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة. وأي شيء أقل من ذلك غير مقبول".
جاء منشور ترامب قبيل زيارة مرتقبة لكبار الدبلوماسيين الدنماركيين والغرينلانديين إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن غرينلاند مع نائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.
وقبل ساعات من بدء الاجتماع، سعى وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن إلى تهدئة المخاوف الأميركية بشأن الأمن في غرينلاند، قائلاً لوكالة فرانس برس إن الدنمارك تعزّز وجودها العسكري هناك وتجري محادثات مع حلفائها حول "زيادة حضور حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي".
من جهته، قال ترامب إن حلف شمال الأطلسي "يجب أن يتولى زمام المبادرة" في بناء منظومة دفاع صاروخي متعددة الطبقات.
وكتب الرئيس الأميركي "إذا لم نفعل نحن ذلك، فستفعله روسيا أو الصين، وهذا لن يحدث!".

 

أخبار ذات صلة
واشنطن تعلن بدء المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب في غزة
الدنمارك تزيد من وجودها العسكري في جرينلاند
المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
جرينلاند
آخر الأخبار
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
الرياضة
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
اليوم 21:03
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
علوم الدار
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
اليوم 20:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©