الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الدنمارك تزيد من وجودها العسكري في جرينلاند

14 يناير 2026 22:23

 أصدرت وزارتا الخارجية الدنماركية والشؤون الخارجية والأبحاث في جرينلاند بياناً تؤكدان فيه زيادة الوجود العسكري الدنماركي في جزيرة جرينلاند وما حولها بأثر فوري.
وترتبط هذه الخطوة بتدريبات عسكرية تشارك فيها طائرات وسفن وجنود، وسيتم إجراؤها بالتعاون الوثيق مع الحلفاء بحلف شمال الأطلسي «الناتو».
وقد هددت الولايات المتحدة بالسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، ولم تستبعد القوة كخيار للسيطرة عليها.
وقال البيان إن الهدف هو التدريب على عمليات الانتشار في ظل الظروف الخاصة بالقطب الشمالي وتعزيز وجود «الناتو».
وتتمتع جرينلاند بحكم شبه ذاتي وتتبع مملكة الدنمارك. وأضاف البيان أن أنشطة التدريبات يمكن أن تشمل دعم السلطات في جرينلاند، مثل الشرطة ومراقبة البنية التحتية الحيوية ونشر طائرات مقاتلة في جرينلاند وحولها وأداء المهام البحرية وكذلك استقبال القوات المتحالفة.
وقالت الوزارتان إن السبب هو أن «التوترات الأمنية امتدت حتى القطب الشمالي».

المصدر: د ب أ
