الجمعة 16 يناير 2026
الأخبار العالمية

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب الأردن

زلزال
15 يناير 2026 14:44

أفاد مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، بوقوع هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر شعر بها سكان مناطق مختلفة من الأردن منها محافظتا عمان والبلقاء صباح اليوم الخميس.

 

ونقلت قناة المملكة الأردنية اليوم عن سويدان قوله، إن مركز الهزة كان في منطقة البحر الميت من جانب شمال غور الصافي بعمق 17 كيلو متراً.

 

وأشار إلى أن هذه الهزة من الزلازل الخفيفة وغير المؤثرة ولم يلحقها أي اهتزازات لاحقة، مبيناً أن المرصد "لم يسجل لها أي هزة ارتدادية، وهي من الزلازل الضعيفة". وبين سويدان أن هذا النوع من الزلازل لا يؤثر على المباني والمرافق، مشيراً إلى التعامل مع عدد من الهزات المتشابهة من الدرجة ذاتها في فترات سابقة. 

المصدر: وكالات
هزة أرضية
الأردن
