الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

انقطاعات واسعة للكهرباء في أوكرانيا جراء هجمات جوية

عمال يعلقون شباكاً مضادة للطائرات المسيرة على طول الحدود الروسية في خاركيف (أ ف ب)
16 يناير 2026 01:17

كييف (وكالات)

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، أمس، عن انقطاعات واسعة جديدة للكهرباء في أوكرانيا جراء هجمات جوية روسية. 
وقالت الوزارة، إن «المستهلكين في منطقتي خاركيف وجيتومير يعانون من انقطاع الكهرباء». وأضافت الوزارة «تجري أعمال الطوارئ وإعادة التيار الكهربائي حيثما يسمح الوضع الأمني بذلك». 
وفي منطقة دنيبروبيتروفسك، أمرت شركة الكهرباء الحكومية «أوكرينيرجو» بإغلاق الشبكة بشكل طارئ بسبب أضرار سابقة لحقت بها.  كما أفادت تقارير بوقوع هجمات جوية بطائرات مسيرة في لفيف وكييف، وكذلك في مدن قريبة من خط المواجهة، مثل سلوفيانسك وكراماتورسك.

أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
انقطاع الكهرباء
انقطاع التيار الكهربائي
خاركيف
