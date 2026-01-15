الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الأخبار العالمية

فوز الرئيس التشادي بجائزة أفريقيا لتعزيز السلم للعام 2026

محمد إدريس ديبي (وام)
16 يناير 2026 01:17

جنيف (وام)

أعلن المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم عبر لجنة جائزة أفريقيا لتعزيز السلم منح «جائزة أفريقيا لتعزيز السلم لعام 2026» لرئيس تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، وذلك عقب اجتماع لجنة الخبراء الدوليين الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، باستضافة جامعة السلام العالمية.
ترأس الاجتماع الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا، ممثل جامعة السلام في الأمم المتحدة في جنيف وفيينا، مندوبها الدائم لدى منظمة «اليونسكو» في باريس بحضور المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم المنسق العام للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، إلى جانب أعضاء لجنة الجائزة من خبراء قانونيين وحقوقيين ودبلوماسيين دوليين.
وأكدت اللجنة أن اختيار الرئيس التشادي جاء تقديراً لسياساته التي اتسمت بقدر عال من المسؤولية الإنسانية والوطنية، لا سيما في مجال استقبال اللاجئين، وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ اللحمة المجتمعية.
وذكرت اللجنة أن الجائزة منحت، منذ إطلاقها، لعدد محدود من رؤساء الدول الأفريقية، في دلالة على طابعها الانتقائي والرمزي، وكان آخرهم رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا.
ومن المنتظر أن يزور رئيس تشاد العاصمة الموريتانية نواكشوط مطلع شهر فبراير المقبل لتسلم هذا التكريم الأفريقي ذي البعد الدولي من محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وذلك خلال انعقاد المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، بالتعاون بين الحكومة الموريتانية ومنتدى أبوظبي للسلم، وهو تعاون يعكس السياسة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في قصدها الدائم والدؤوب في العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين في تعزيز الاستقرار، وتقوية الشراكات لخلق تنمية شاملة ومستدامة، بما يحقق تطلعات الشعوب وحقها في السلم والتنمية.
تعدّ «جائزة أفريقيا لتعزيز السلم» جائزة سنوية، بمبادرة من «المؤتمر الأفريقي لتعزيز السّلم»، تنفيذاً لتوصيات المشاركين في ملتقاه الدولي الثاني عام 2022م، واحتفاء بصنّاع السّلام في قارّة أفريقيا.

تشاد
رئيس تشاد
الرئيس التشادي
محمد إدريس ديبي
