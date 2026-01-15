الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 7 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في رفح ودير البلح

فلسطينيون قبالة منازل دمرها القصف في مخيم رفح للنازحين (أرشيفية)
16 يناير 2026 01:17

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً في عدة مناطق لبنانية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي

لقي فلسطينيان حتفهما، أمس، برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أن «القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص صوب فلسطينيين قرب مفترق العلم جنوب مواصي رفح جنوب القطاع، ما أدى لمقتل شخصين، مع صعوبة في انتشال جثمانيهما». 
كما قالت السلطات الصحية ​في القطاع، ‌إن 5 ​أشخاص، بينهم ⁠فتى ‌يبلغ من العمر 16 عاماً، ⁠لقوا حتفهم بغارتين جويتين ⁠إسرائيليتين على دير ​البلح أمس.
من ناحية أخرى، أفادت مصادر طبية، أمس، بارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 71 ألفاً و441 قتيلاً، و171 ألفاً و329 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر 2023، بحسب ما نقلته «وفا».
وفي سياق آخر، رحّبت حركة حماس بتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، مؤكدةً استعدادها لتسليم مسؤولياتها إليها.
وذكرت الحركة في بيان، أمس، أن «تشكيل تلك اللجنة خطوة مهمة في تنفيذ الاتفاق، وكذلك في الاتجاه الصحيح، سواءً لتثبيت وقف إطلاق النار، وتجنب العودة إلى الحرب أو لحلّ الأزمة الإنسانية الكارثية، والتهيئة لإعادة الإعمار الشامل».

القوات الإسرائيلية
فلسطين
غزة
إسرائيل
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
رفح
دير البلح
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©