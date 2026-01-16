احتجاج كمبودي على أول احتكاك بحري مع تايلاند

بنوم بنه (وكالات)

أعلنت كمبوديا أمس، أنها قدمت احتجاجاً رسمياً إلى تايلاند إثر قيام البحرية الملكية التايلاندية بمصادرة قارب صيد كمبودي واعتقال 4 من أفراد طاقمه قبالة سواحل إقليم «كوه كونغ» الكمبودي في أول حادثة احتكاك بحري بين البلدين وسط توترات قائمة تشمل اشتباكات عسكرية متقطعة على طول الحدود البرية المشتركة الممتدة لنحو 817 كيلومتراً.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الكمبودية في بيان إن «المذكرة الاحتجاجية صدرت رداً على قيام البحرية الملكية التايلاندية بمصادرة قارب الصيد واعتقال 4 صيادين»، مؤكدة أن القارب كان داخل المياه الإقليمية لكمبوديا وقت توقيفه في السادس من يناير الجاري. وأعربت الوزارة عن احتجاجها الشديد على ما وصفته بالمصادرة غير القانونية لقارب كمبودي واعتقال مواطنين كمبوديين داخل المياه الإقليمية لكمبوديا إضافة إلى الوجود غير المصرح به وإجراءات إنفاذ القانون التي نفذتها سفن البحرية الملكية التايلاندية في المنطقة.

وقالت إن «هذه الإجراءات تشكل انتهاكات واضحة لسيادة كمبوديا واختصاصها القضائي»، داعية تايلاند إلى «الامتناع عن أي أنشطة إنفاذ قانون مستقبلية داخل المياه الإقليمية الكمبودية وحاثة القوات البحرية والجهات البحرية التايلاندية على الاحترام الكامل لسيادة كمبوديا واختصاصها الحصري».