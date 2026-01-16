السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مصر: نرفض أي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته

تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ ف ب)
17 يناير 2026 01:56

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أمس، رفض بلاده الكامل لأى محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي ورئيس وزراء لبنان نواف سلام، شدد فيه على موقف مصر الثابت الداعم للبنان واحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيه، وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
كما أكّد عبد العاطي، دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره بما يصون مصالح الشعب اللبناني.
وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية المصري، عن التقدير للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية في سبيل بسط سلطاتها الكاملة على جميع أراضيها، مرحباً بإعلان إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني.
واعتبر عبد العاطي ذلك، خطوة تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية. وأشار إلى ضرورة التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص وإيقاف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية.

