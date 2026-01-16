السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اجتماع بين «قسد» والتحالف الدولي لبحث خفض التصعيد مع دمشق

سوريون ينزحون من مناطق سيطرة قسد خشية اندلاع معارك (أ ف ب)
17 يناير 2026 01:56

دمشق (الاتحاد، وكالات)

عقد مسؤولون من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والتحالف الدولي، اجتماعاً لبحث خفض التوتر بين «قسد» والسلطات السورية في منطقة «دير حافر» بريف حلب، بحسب ما أفاد المتحدّث باسم «قسد» فرهاد الشامي.
وقال الشامي، لوكالة “فرانس برس” أمس: إن «لقاءً جمع أعضاء قيادة قسد مع قيادة التحالف الدولي في دير حافر، لبحث خفض التصعيد». وأفاد مصدر عسكري حكومي سوري للوكالة، بأن «رتلاً للتحالف الدولي دخل المنطقة الواقعة إلى الشرق من مدينة حلب بشمال سوريا».
وفي وقت سابق أمس، قالت مصادر سورية مطلعة لوكالة «رويترز»: إن الجيش السوري يستعد لمهاجمة قوات «قسد» في البلدات التي تسيطر عليها في شمالي وشرقي سوريا، في خطوة تهدف إلى الضغط عليها لتقديم تنازلات ضمن محادثات متعثرة مع الحكومة السورية.
وبحسب المصادر، فإن «هذه التطورات تأتي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى ترسيخ السلام في سوريا دعماً لاستقرار أوسع في الشرق الأوسط، ومنع أي عودة محتملة لمقاتلي تنظيم «داعش».
وأوضح مسؤول سوري مطلع على القنوات الدبلوماسية، أن «واشنطن حثّت الطرفين على تجنّب المواجهة العسكرية والعودة إلى طاولة المحادثات».

