السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تأجيل افتتاح نفق كبير بين جزيرتين ألمانية ودنماركية

تأجيل افتتاح نفق كبير بين جزيرتين ألمانية ودنماركية
16 يناير 2026 23:21

من المتوقع الآن أن يتم افتتاح نفق فيهارمانبيلت الذي يربط بين ألمانيا والدنمارك في 2031 على أقرب تقدير، ليتم إرجاء المشروع الطموح العابر للحدود.
وقال ميكيل هيمينجسن اليوم الجمعة إن خفض أجزاء النفق تم تأخيره عامين.
وهيمينجسن هو المدير التنفيذي لشركة «سوند آند بيلت» القابضة، المالكة لشركة فيميرن.
ومن المقرر أن يربط النفق البالغ طوله 18 كيلومتراً، المنقسم لطريق وسكك حديدية، بين جزيرة فيهمارن الألمانية وجزيرة لولاند الدنماركية.
ومن المتوقع أن يخفض المشروع بشدة من رحلات السفر بين كوبنهاجن وهامبورج.
وتعرضت أعمال البناء لتأخيرات، وحذر هيمينجسن من أن التقدم «متأخر عن الجدول الزمني بسنتين».
وكان آخر موعد مستهدف لإتمام النفق هو عام 2029.
ولم يتم اختبار طريقة إنزال أجزاء النفق باستخدام سفن خاصة من قبل إلا في مضيق أوريسوند بين الدنمارك والسويد، الذي يبلغ عمقه 15 متراً فقط، ويقل كثيراً عن عمق فيهمارنبيلت البالغ 45 متراً.

المصدر: د ب أ
الدنمارك
ألمانيا
