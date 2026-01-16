السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

122 قتيلاً جراء الأمطار الغزيرة في جنوب أفريقيا وموزمبيق

من آثار الفيضانات في جنوب أفريقيا
17 يناير 2026 01:56

جوهانسبرج (وكالات)

أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى مقتل 122 شخصاً في جنوب أفريقيا وموزمبيق، وحذرت السلطات أمس، من أن هناك توقعات بأن تشهد عدة دول في منطقة الجنوب الأفريقي المزيد من ظواهر الطقس المضطرب. وسجلت جنوب أفريقيا وفاة 19 شخصاً على الأقل في اثنتين من مقاطعاتها الشمالية، بعدما أدت الأمطار الغزيرة التي بدأت في الهطول الشهر الماضي إلى فيضانات شديدة. 
وذكرت وكالة الحدائق الوطنية في جنوب أفريقيا أن مروحيات أجلت السياح والموظفين الأسبوع الجاري من المخيمات التي غمرتها المياه إلى مناطق أخرى في منتزه كروجر الوطني الشهير، الذي أغلق أبوابه أمام الزوار بينما أصبح الوصول لبعض أجزائه متعذراً بسبب تضرر الطرق والجسور. 
وفي موزمبيق المجاورة، أفاد معهد إدارة الكوارث وتقليل المخاطر بوفاة 103 أشخاص في موسم أمطار شديد غير معتاد منذ أواخر العام الماضي.

الأمطار الغزيرة
جنوب أفريقيا
موزمبيق
