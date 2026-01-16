السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مسؤول أممي: إزالة الأنقاض في غزة تستغرق 7 سنوات

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
17 يناير 2026 01:56

غزة (الاتحاد)

قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، إن في قطاع غزة أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض، وأن إزالتها قد يستغرق أكثر من 7 سنوات.
وأضاف دا سيلفا، في بيان عقب زيارته إلى قطاع غزة: «عدتُ للتو من غزة حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية، فالناس منهكون ومصدومون ويعيشون حالة من اليأس». وأكد أن ظروف الشتاء القاسية المستمرة والأمطار الغزيرة تضاعف من معاناة السكان ويأسهم.
وشدد دا سيلفا، على أن «تعافي مليوني شخص في المناطق التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية، وإعادة تقديم الخدمات، يتطلبان بشكل عاجل توفير مأوى آمن، ووقود وإزالة الأنقاض».
وأشار إلى وجود أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض في غزة.
وأضاف: «هذا يعادل حمولة نحو 3 آلاف سفينة حاويات، واليوم يُحاط كل شخص في غزة بمتوسط 30 طناً من الأنقاض، ومن المرجح أن تستغرق إزالة هذه الأنقاض أكثر من 7 سنوات».
ووصف المسؤول الأممي حجم الدمار في غزة بأنه «لا يُصدق».
وأردف: «دُمّرت المنازل والمدارس والعيادات والطرق وشبكات المياه والكهرباء».

