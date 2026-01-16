السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتيلة وجرحى بقصف إسرائيلي وعمليات نسف للمنازل في غزة

مبانٍ مدمرة جراء القصف الإسرائيلي في غزة (أرشيفية)
17 يناير 2026 01:56

غزة (الاتحاد)

قتلت فلسطينية وأصيب آخرون أمس، فيما تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي ونسف المنازل في مناطق متفرقة بقطاع غزة. 
وأفادت وكالة أنباء الصحافة الفلسطينية، بمقتل المواطنة الفلسطينية جراء إطلاق نار عشوائي من الآليات الإسرائيلية غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي غربي خان يونس.
ونفذ الجيش الإسرائيلي صباح أمس، عمليات نسف واسعة برفح جنوبي قطاع غزة. 
وأشارت الوكالة إلى إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شمالي مدينة رفح، وأفادت بأن آليات الجيش الإسرائيلي جددت إطلاق النار العشوائي صوب المناطق الغربية لخان يونس ووصلت الطلقات النارية إلى خيام النازحين. وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بشكل مكثف في بحر جنوبي مدينة غزة.  واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي جنوبي مدينة خان يونس. 
وشهدت المناطق الشرقية لمدينة دير البلح إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية والطيران المروحي. وقتل أمس الأول، 11 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع، بالتزامن مع دخول اليوم الأول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وفقاً للوكالة.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
القصف الإسرائيلي
قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي على غزة
