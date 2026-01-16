«الجامعة العربية» ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

القاهرة (الاتحاد)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، بإعلان تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، معرباً عن تقديره لجهود مصر وقطر وبقية الوسطاء في هذا الصدد.

كما أعرب أبو الغيط في بيان عن تمنياته لأعضاء اللجنة بالتوفيق في مهمتهم في هذه الظروف الصعبة، مستنكراً في الوقت ذاته منع إسرائيل لرئيس اللجنة من مغادرة الضفة الغربية.

وأكد أن «تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة على طريق تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركية دونالد ترامب للسلام».

وناشد أبو الغيط «المجتمع الدولي وبخاصة الولايات المتحدة التي لعبت دوراً قيادياً في رسم مسار وقف إطلاق النار والاستقرار في غزة ضرورة العمل على نحو حثيث من أجل إزاحة العقبات والعراقيل من طريق السلام وإعادة الإعمار في غزة بما في ذلك التصدي للمماطلات الإسرائيلية المتواصلة للتملص من استحقاقات المرحلة الثانية وعلى رأسها الانسحاب من القطاع وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون إعاقة وبشكل متواصل».