زيلينسكي يأمر بتسريع وتيرة واردات الكهرباء ومعدات الطاقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إنه أمر بتسريع وصول واردات الكهرباء ومعدات الطاقة الإضافية قدر الإمكان في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا أسوأ أزمة طاقة في زمن الحرب.
وأعلنت الحكومة حالة طوارئ في قطاع الطاقة المتضرر من الهجمات الروسية المتواصلة الذي بات يلبي 60 بالمئة فقط من احتياجات الكهرباء. وتفاقم الأحوال الجوية الباردة الوضع.
وقال زيلينسكي في منشور على إكس بعد اجتماع مع كبار المسؤولين بالحكومة والجيش "جميع القرارات الخاصة بذلك جاهزة بالفعل، ويجب المضي قدما في زيادة الواردات دون تأخير".
وقالت وزارة الطاقة إن انقطاعات الكهرباء المقررة قائمة في معظم المناطق. وكان الوضع أكثر صعوبة في العاصمة كييف ومحيطها، حيث واجه السكان انقطاعا طويلا للتيار الكهربائي وانقطاع التدفئة عن عشرات الأبنية السكنية في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية.