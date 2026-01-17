الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يأمر بتسريع وتيرة واردات الكهرباء ومعدات الطاقة

زيلينسكي يأمر بتسريع وتيرة واردات الكهرباء ومعدات الطاقة
17 يناير 2026 18:30

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إنه أمر بتسريع وصول واردات الكهرباء ومعدات الطاقة الإضافية قدر الإمكان في ​الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا أسوأ أزمة ‌طاقة في زمن الحرب.
وأعلنت ​الحكومة حالة طوارئ في ⁠قطاع ‌الطاقة المتضرر من الهجمات الروسية المتواصلة الذي بات يلبي 60 بالمئة فقط من احتياجات الكهرباء. ⁠وتفاقم الأحوال الجوية الباردة الوضع.
وقال زيلينسكي ⁠في منشور على إكس بعد اجتماع مع كبار المسؤولين بالحكومة ​والجيش "جميع القرارات الخاصة بذلك جاهزة بالفعل، ويجب المضي قدما في زيادة الواردات دون تأخير".
وقالت وزارة الطاقة إن ​انقطاعات الكهرباء المقررة قائمة ‍في معظم المناطق. وكان الوضع أكثر صعوبة في العاصمة كييف ومحيطها، حيث واجه السكان انقطاعا ‍طويلا للتيار الكهربائي ⁠وانقطاع التدفئة عن عشرات ​الأبنية السكنية في ظل انخفاض درجات الحرارة ​إلى 16 درجة مئوية.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: روسيا تجهز لهجمات ضخمة جديدة
تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا
المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
آخر الأخبار
ثاني بن أحمد الزيودي
اقتصاد
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اليوم 12:36
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©