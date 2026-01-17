زيلينسكي يأمر بتسريع وتيرة واردات الكهرباء ومعدات الطاقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إنه أمر بتسريع وصول واردات الكهرباء ومعدات الطاقة الإضافية قدر الإمكان في ​الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا أسوأ أزمة ‌طاقة في زمن الحرب.

وأعلنت ​الحكومة حالة طوارئ في ⁠قطاع ‌الطاقة المتضرر من الهجمات الروسية المتواصلة الذي بات يلبي 60 بالمئة فقط من احتياجات الكهرباء. ⁠وتفاقم الأحوال الجوية الباردة الوضع.

وقال زيلينسكي ⁠في منشور على إكس بعد اجتماع مع كبار المسؤولين بالحكومة ​والجيش "جميع القرارات الخاصة بذلك جاهزة بالفعل، ويجب المضي قدما في زيادة الواردات دون تأخير".

وقالت وزارة الطاقة إن ​انقطاعات الكهرباء المقررة قائمة ‍في معظم المناطق. وكان الوضع أكثر صعوبة في العاصمة كييف ومحيطها، حيث واجه السكان انقطاعا ‍طويلا للتيار الكهربائي ⁠وانقطاع التدفئة عن عشرات ​الأبنية السكنية في ظل انخفاض درجات الحرارة ​إلى 16 درجة مئوية.



