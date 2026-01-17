الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع الإنساني في أفغانستان

أطفال نازحون في أفغانستان (أرشيفية)
18 يناير 2026 03:09

كابول (وكالات) 

أكدت الأمم المتحدة أن أفغانستان تواجه أزمة ثلاثية متمثلة في الجفاف وعودة اللاجئين ونقص التمويل، تفاقم عدم الأمن الغذائي، وتقيد الوصول إلى الخدمات الصحية والأساسية. 
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، أندريكا راتوات، إن الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد تدفع الملايين باتجاه مصاعب حادة، بحسب ما نقلته وكالة خاما برس الأفغانية. وأضاف راتوات أن الجفاف المطول الذي ضرب نحو 70% من أراضي الأفغان الذين يعتمدون على الزراعة يقوض بشكل كبير الأمن الغذائي عبر البلاد. 
وتابع أن عودة نحو 3.5 مليون مهاجر إلى جانب أزمة تمويلية عالمية أوسع، زادت من الضغط على عمليات المساعدة والمجتمعات الهشة بالفعل. ولا تزال أفغانستان معتمدة بشكل كبير على المساعدة الدولية بعد عقود من الصراع، فيما تحاول وكالات الإغاثة جاهدة للحفاظ على الخدمات الأساسية، وسط تراجع إسهامات المانحين.
وقال راتوات إنه لم يتم الوفاء إلا بـ 37% فقط من مناشدات الأمم المتحدة للتمويل الإنساني لأفغانستان، مما أدى إلى غلق 400 منشأة صحة، و300 مركز تغذية على مستوى البلاد. 
وفي تقييم منفصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن أفغانستان سوف تظل بين أكبر الأزمات الإنسانية في العالم في 2026، مستشهداً بعدم الأمن الغذائي والصدمات المناخية، وعودة المهاجرين.

