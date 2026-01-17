الجيش العراقي يتولى إدارة قاعدة عين الأسد بالكامل

هدى جاسم (بغداد)



أكدت وزارة الدفاع العراقية، أمس، أن الجيش العراقي سيتولى إدارة قاعدة عين الأسد بالكامل بعد الانسحاب الأميركي. وذكرت وزارة الدفاع، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، أشرف أمس على توزيع المهام والواجبات على الأصناف والتشكيلات العسكرية في قاعدة عين الأسد، بعد انسحاب القوات الأميركية منها وتولي الجيش العراقي إدارة القاعدة بالكامل.

وأضاف البيان، أنه «خلال الزيارة، رافق رئيس أركان الجيش، معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقادة الأسلحة البرية، والجوية، وطيران الجيش، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية، ورئيس خلية الإعلام الأمني، ومدير صنف العينة، ومدير صنف الإعلام.

واختتم البيان، أن رئيس أركان الجيش وجّه الجهات المعنية في القاعدة بتكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك والتنسيق والتعاون بين جميع القطعات الماسكة للقاعدة، والاستفادة من قدراتها وموقعها الحيوي، مؤكداً، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتوزيع المهام بالشكل الذي يضمن تأمين وحماية قاعدة عين الأسد لكونها من أهم القواعد العسكرية ضمن قاطع المسؤولية.