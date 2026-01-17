السيسي يدعم جهود ترامب بشأن قضيـة سـد النهضة

القاهرة (وكالات)



أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، عن تقديره لاهتمام نظيره الأميركي دونالد ترامب بمحورية قضية نهر النيل بالنسبة لمصر، مؤكداً دعمه للجهود التي يبذلها من أجل التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة مع إثيوبيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، تعقيباً على تصريحات أدلى بها ترامب، الجمعة، أعلن فيها إبلاغه الرئيس المصري استعداده للقيام بدور الوسيط في الخلاف القائم بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وقال السيسي في البيان: «أثمن رسالة الرئيس دونالد ترامب، وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة».

وأضاف: «كما أثمن اهتمام الرئيس ترامب بمحورية قضية نهر النيل لمصر، والذي يمثل شريان الحياة للشعب المصري، مؤكداً حرص مصر على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إلحاق الضرر بأي طرف».

والجمعة، قال ترامب إنه أبلغ السيسي، استعداده للقيام بدور الوسيط في الخلاف القائم بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، وذلك في رسالة بعثها ترامب للسيسي، ونشرها عبر منصة «تروث سوشيال» الأميركية.