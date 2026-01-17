الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«الحصبة» تفتك بمخيمات النزوح في دارفور

مخيم للنازحين في ولاية شمال كردفان (رويترز)
18 يناير 2026 03:09

الخرطوم (الاتحاد)

حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بإقليم دارفور من انتشار مرض الحصبة في مخيمات النزوح. وأضاف آدم رُجال المتحدث باسم المنسقية، أمس، أن النازحين في ولايات الإقليم يمرون حالياً بظروف إنسانية قاهرة ومعقدة، حسبما صرح لوسائل إعلام محلية أمس. 
وأكد تفشي مرض الحصبة وسط أعداد كبيرة من النازحين في مخيمات النزوح، مشدداً على أن بطء وصول المساعدات الإنسانية للنازحين في الإقليم يعقد الموقف أكثر.
 جاء هذا بعد ساعات من إعلان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح، أن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث بلغ عدد النازحين نحو 12 مليون شخص، بينهم أكثر من 4.3 مليون لاجئ في دول الجوار.  وأوضح صالح، الجمعة، أن أكثر من 900 ألف لاجئ سوداني وصلوا إلى شرق تشاد منذ أبريل  2023، مع استمرار تدفق الوافدين يومياً، محذرا من تدهور الأوضاع الإنسانية في المخيمات بسبب نقص التمويل، وشح المياه والمأوى، وارتفاع المخاطر الصحية.

