قصف مدفعي وغارات وإطلاق نار مكثف بمناطق عدة بالقطاع

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في غزة (أرشيفية)
18 يناير 2026 03:08

غزة (وكالات)

شن الطيران الإسرائيلي غارات، فجر أمس، على مدينة غزة ووسط القطاع، وقصفت مدفعيته المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، في تواصل لخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أفادت وكالة أنباء الصحافة الفلسطينية «صفا». 
وأضافت الوكالة أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت شرقي دير البلح ومخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة. وفي جنوب القطاع، أفادت «صفا» بإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية والطيران المروحي النيران المكثفة على شرقي خان يونس، وصوب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. 
ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ العاشر من أكتوبر العام الماضي. ورغم دخول المرحلة الثانية حيز التنفيذ، إلا أن جيش الاحتلال ارتكب مجازر أدت إلى مقتل 20 فلسطينياً.

فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
