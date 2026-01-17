دعم إماراتي متواصل لتلبية احتياجات أهالي غزة

غزة (الاتحاد)



تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم سكان قطاع غزة، مجسِّدة التزاماً ثابتاً بالتخفيف من معاناة الأهالي في ظل الظروف الصعبة.

وخلال الأسبوع الـ114، استقبلت العملية خمسة وفود وشخصيات اعتبارية اطلعت ميدانياً على سير العمل، وأشادت بالدور الإغاثي الفاعل والمبادرات الإنسانية التي تنفذها العملية على الأرض.

وفي القطاع الصحي، قدم مركز الإمارات الطبي العلاج لـ2236 مريضاً، فيما تواصلت جهود الأمن الغذائي عبر 38 مطبخاً شعبياً، تنتج يومياً 21289 وجبة، يستفيد منها 106445 مواطناً، إلى جانب 9 مخابز تنتج 39 ألف ربطة خبز يومياً لصالح 45 ألف مستفيد.

كما جرى توزيع 13752 طرداً إغاثياً متنوعاً بين الغذاء والصحة والملابس الشتوية ضمن 6 مبادرات إنسانية، إضافة إلى تنفيذ 4350 تدخلاً طارئاً خلال المنخفض الجوي، شملت توزيع خيام وبطانيات وحقائب إغاثية، في إطار الاستجابة السريعة لاحتياجات المتضررين.