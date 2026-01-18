الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

السلطات الإندونيسية تعثر على حطام الطائرة المفقودة

فرق البحث والإنقاذ المشتركة تتجه نحو موقع تحطم الطائرة المفقودة
18 يناير 2026 09:10

قالت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد إنها حددت موقع حطام طائرة استطلاع فقدت في ​مقاطعة سولاويسي الجنوبية بالقرب من جبل يغطيه ‌الضباب، لكنها لا تزال تبحث عن ​11 شخصا كانوا ⁠على ‌متنها.
فقدت الطائرة من طراز إيه.تي.آر 42-500 ذات المحرك التوربيني الاتصال ببرج المراقبة في ⁠غضون الساعة الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت ⁠المحلي (0530 بتوقيت جرينتش) بالقرب من منطقة ماروس في مقاطعة سولاويسي الجنوبية.
وكانت ​الطائرة تقل ثلاثة ركاب وطاقما من ثمانية أفراد، وكانت تستأجرها وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية لإجراء عمليات مراقبة جوية على ​مصائد الأسماك.
وقال رئيس إدارة الإنقاذ في سولاويسي الجنوبية محمد عارف أنور للتلفزيون المحلي إنه ‍بعد العثور على ⁠الحطام، ستنشر أجهزة ​الإنقاذ 1200 فرد للبحث عن الركاب المفقودين والطاقم.
وقال "أولويتنا ​هي البحث عن الضحايا، ونأمل ‍أن يكون هناك بعض الضحايا الذين يمكننا إجلاؤهم بأمان".
وكانت الطائرة متجهة إلى ماكاسار عاصمة سولاويسي الجنوبية بعد إقلاعها من مقاطعة يوجياكارتا قبل ‌انقطاع الاتصال بها.

المصدر: وكالات
طائرة
إندونيسيا
تحطم طائرة
