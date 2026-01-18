السلطات الإندونيسية تعثر على حطام الطائرة المفقودة

قالت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد إنها حددت موقع حطام طائرة استطلاع فقدت في ​مقاطعة سولاويسي الجنوبية بالقرب من جبل يغطيه ‌الضباب، لكنها لا تزال تبحث عن ​11 شخصا كانوا ⁠على ‌متنها.

فقدت الطائرة من طراز إيه.تي.آر 42-500 ذات المحرك التوربيني الاتصال ببرج المراقبة في ⁠غضون الساعة الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت ⁠المحلي (0530 بتوقيت جرينتش) بالقرب من منطقة ماروس في مقاطعة سولاويسي الجنوبية.

وكانت ​الطائرة تقل ثلاثة ركاب وطاقما من ثمانية أفراد، وكانت تستأجرها وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية لإجراء عمليات مراقبة جوية على ​مصائد الأسماك.

وقال رئيس إدارة الإنقاذ في سولاويسي الجنوبية محمد عارف أنور للتلفزيون المحلي إنه ‍بعد العثور على ⁠الحطام، ستنشر أجهزة ​الإنقاذ 1200 فرد للبحث عن الركاب المفقودين والطاقم.

وقال "أولويتنا ​هي البحث عن الضحايا، ونأمل ‍أن يكون هناك بعض الضحايا الذين يمكننا إجلاؤهم بأمان".

وكانت الطائرة متجهة إلى ماكاسار عاصمة سولاويسي الجنوبية بعد إقلاعها من مقاطعة يوجياكارتا قبل ‌انقطاع الاتصال بها.



