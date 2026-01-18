الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أمطار غزيرة وفيضانات في شرق أستراليا

فيضانات في أستراليا (أرشيفية)
18 يناير 2026 09:25

أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الأحد إنقاذ 20 شخصا من مياه الفيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز ​بشرق البلاد بعد أمطار غزيرة، ووجهت السلطات تحذيرات للسكان ​بالانتقال إلى أراض ⁠مرتفعة.
وأفادت ‌السلطات بتنفيذ عمليات بإجلاء في وقت متأخر من أمس السبت في سيدني عاصمة ⁠الولاية، وهي أكبر مدن ⁠أستراليا، بعد أن اجتاحت فيضانات خطيرة ضاحية نارابين المنخفضة.
وقالت ​السلطات إن طواقم الطوارئ استجابت لأكثر من 1400 واقعة في مناطق مختلفة من الولاية منذ بدء ​هطول الأمطار أمس.
وقالت سونيا أويستون ‍مساعدة مفوض خدمات ⁠الطوارئ بالولاية ​في بيان "كان هناك الكثير من الفيضانات ​المفاجئة التي أغلقت الطرق، ونتوقع ‍أن يظل بعضها مغلقا لبعض الوقت".
وحذرت السلطات من احتمال هبوب مزيد من العواصف الرعدية على جنوب سيدني ‌اليوم الأحد.

المصدر: وكالات
أستراليا
الفيضانات
الأمطار الغزيرة
