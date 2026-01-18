حرائق في جنوب تشيلي تتسبب في إجلاء 20 ألفاً

أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك حالة الكارثة الطبيعية الأحد في منطقتين في جنوب تشيلي بسبب حرائق حرجية تسبّبت في إجلاء حوالى 20 ألف شخص.

ويعمل حرس الغابات وعناصر الإطفاء راهنا على إخماد 19 حريقا في تشيلي، 12 منها في مقاطعتي نيوبله وفيوفيو على بعد حوالي 500 كيلومتر من جنوب العاصمة سانتياغو.

ولم تعمّم السلطات بعد أيّ حصيلة بشأن عدد الضحايا المحتملين أو المساكن المتضرّرة. ووصلت النيران إلى مناطق مأهولة، بحسب مشاهد بثّها التلفزيون المحلي، خصوصا في بنكو وليركيين التابعتين لفيفيو.

وقالت أليسيا سيبريان مديرة الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها في مقابلة مع قناة ميغا إن "الوضع في بنكو وليركيين هو الأكثر خطورة وقد شهدت المنطقتان أوسع عملية إخلاء".



