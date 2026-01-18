الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حرائق في جنوب تشيلي تتسبب في إجلاء 20 ألفاً

تصاعد الدخان من حريق غابات في جنوب تشيلي.
18 يناير 2026 13:23

أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك حالة الكارثة الطبيعية الأحد في منطقتين في جنوب تشيلي بسبب حرائق حرجية تسبّبت في إجلاء حوالى 20 ألف شخص.
ويعمل حرس الغابات وعناصر الإطفاء راهنا على إخماد 19 حريقا في تشيلي، 12 منها في مقاطعتي نيوبله وفيوفيو على بعد حوالي 500 كيلومتر من جنوب العاصمة سانتياغو.
ولم تعمّم السلطات بعد أيّ حصيلة بشأن عدد الضحايا المحتملين أو المساكن المتضرّرة. ووصلت النيران إلى مناطق مأهولة، بحسب مشاهد بثّها التلفزيون المحلي، خصوصا في بنكو وليركيين التابعتين لفيفيو.
وقالت أليسيا سيبريان مديرة الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها في مقابلة مع قناة ميغا إن "الوضع في بنكو وليركيين هو الأكثر خطورة وقد شهدت المنطقتان أوسع عملية إخلاء".

المصدر: وكالات
تشيلي
حريق
