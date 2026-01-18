باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في كراتشي

قال مسؤولون اليوم الأحد إن حصيلة قتلى حريق هائل اندلع في وقت متأخر من مساء أمس السبت في مركز تسوق على طريق محمد علي جناح في كراتشي ارتفعت إلى ستة أشخاص على الأقل، بينهم رجل إطفاء والمصابين إلى 20، فيما واصل رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على الحريق.

وقال مسؤولو الإنقاذ إن الوفيات نجمت عن الاختناق. وأصيب 20 شخصا، بعضهم في حالة حرجة وتم نقلهم إلى مستشفى كراتشي المدني، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد.

وهرع رجال الإطفاء والإنقاذ إلى مركز "جول بلازا" بعد بلاغات عن نشوب حريق، وفقا لما ذكره مسؤولو الشرطة والإنقاذ. ولم تتسن معرفة سبب الحريق على الفور. وذكرت الشرطة أنه سيتم فتح تحقيق بمجرد إخماد الحريق.