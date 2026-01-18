الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في كراتشي

رجال الإطفاء يكافحون حريقاً في كراتشي
18 يناير 2026 13:33

قال مسؤولون اليوم الأحد إن حصيلة قتلى حريق هائل اندلع في وقت متأخر من مساء أمس السبت في مركز تسوق على طريق محمد علي جناح في كراتشي ارتفعت إلى ستة أشخاص على الأقل، بينهم رجل إطفاء والمصابين إلى 20، فيما واصل رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على الحريق.
وقال مسؤولو الإنقاذ إن الوفيات نجمت عن الاختناق. وأصيب 20 شخصا، بعضهم في حالة حرجة وتم نقلهم إلى مستشفى كراتشي المدني، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد.
وهرع رجال الإطفاء والإنقاذ إلى مركز "جول بلازا" بعد بلاغات عن نشوب حريق، وفقا لما ذكره مسؤولو الشرطة والإنقاذ. ولم تتسن معرفة سبب الحريق على الفور. وذكرت الشرطة أنه سيتم فتح تحقيق بمجرد إخماد الحريق.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزي في ضحايا حريق مركز تجاري
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب العاصمة الباكستانية
المصدر: وكالات
كراتشي
باكستان
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
اليوم 19:12
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 18:37
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
اليوم 17:16
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
اليوم 18:52
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
علوم الدار
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©