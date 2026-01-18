الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتيلان وعشرات الجرحى جراء انفجار داخل مصنع في الصين

الدخان يتصاعد جراء الانفجار في المصنع
18 يناير 2026 17:34

قُتل شخصان وأُصيب 66 آخرون بانفجار وقع اليوم الأحد في مصنع للصلب بشمال الصين، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وأفادت الوكالة بأن الانفجار وقع بعد الظهر في مصنع تابع لشركة "باوغانغ يونايتد ستيل" في مدينة باوتو.
وأضافت: "عند الساعة 17:30، أفادت السلطات المحلية المعنية بإدارة الطوارئ والإنقاذ من الحرائق بتسجيل حالتي وفاة، وخمسة أشخاص في عداد المفقودين"، مشيرة إلى أن ثلاثة من بين الجرحى في حالة خطيرة.
وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي أسقفاً منهارة وركاماً داخل المصنع، مع أعمدة دخان كثيفة فوقه، ووجود شاحنات إطفاء في المكان.
وأفاد سكان يعيشون على بعد كيلومترات بأن الانفجار هز منازلهم وتسبب بتحطم نوافذ.
ولا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق.

المصدر: آ ف ب
منغوليا
وكالة شينخوا
الصين
انفجار
شينخوا
