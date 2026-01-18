الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وإجلاء الآلاف جراء الحرائق في تشيلي

جانب من الحرائق في تشيلي
18 يناير 2026 19:49

قُتل 15 شخصاً على الأقل جراء حرائق ضربت منطقتين في جنوب تشيلي وأجبرت أكثر من 50 ألف شخص على إخلاء منازلهم، بحسب ما أفادت السلطات اليوم الأحد.
وقال وزير الأمن التشيلي لويس كورديرو، لوسائل إعلام، إنّ الحرائق أسفرت "عن 15 قتيلاً على الأقل"، وتمّ إجلاء أكثر من 50 ألف شخص في منطقتي نيوبله وفيوفيو، على بُعد نحو 500 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو.
وأعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش المنطقتين منكوبتين بكارثة طبيعية.
وكتب بوريتش، في منشور على منصة "إكس": "في ظلّ الحرائق الخطيرة، قرّرتُ إعلان حالة الكارثة الطبيعية في منطقتي نيوبله وفيوفيو".
وكانت الحرائق قد اندلعت أمس السبت في خضم فصل الصيف الجنوبي الذي يتّسم بارتفاع درجات الحرارة والرياح العاتية.
وفي السنوات الأخيرة، اشتدّت وطأة الحرائق في تشيلي، لا سيّما في الوسط الجنوبي.

أخبار ذات صلة
ارتفاع ضحايا حرائق الغابات وإعلان حالة الكارثة في تشيلي
حرائق في جنوب تشيلي تتسبب في إجلاء 20 ألفاً
المصدر: آ ف ب
مكافحة الحرائق
حرائق غابات
حوادث الحرائق
حريق الغابات
تشيلي
حرائق الغابات
الحرائق
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
اليوم 19:12
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 18:37
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
اليوم 17:16
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
اليوم 18:52
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
علوم الدار
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©