هزة أرضية تضرب شمال شرق صقلية

ضربت هزة أرضية خفيفة، اليوم الأحد، شمال شرق جزيرة صقلية، حسبما أفادت السلطات، من دون تسجيل أضرار.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين "INGV" بأنّ مركز الهزة، التي بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، يقع على بعد كيلومترين من ميليتيلو روزمارينو في مقاطعة ميسينا.

ووقع الزلزال عند الساعة 14:54 بالتوقيت المحلي، بحسب المعهد.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام بأنّ السكان في جميع أنحاء منطقة ميسينا شعروا بالزلزال، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بأفراد أو مبانٍ.

وتحدث الهزات الأرضية بشكل متكرر في شمال شرق صقلية.