الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

قادة أوروبا يبحثون الرد على تهديدات ترامب بشأن جرينلاند

أعلام الاتحاد الأوروبي
19 يناير 2026 00:45

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الأحد، أن قادة الاتحاد الأوروبي سيجتمعون "خلال الأيام المقبلة" لتنسيق ردهم على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على خلفية مسألة جزيرة جرينلاند.
وقال كوستا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نظراً لأهمية التطورات الراهنة وبهدف التنسيق بشكل أكبر، قررت الدعوة الى اجتماع طارئ للمجلس الأوروبي خلال الأيام المقبلة".
وأفاد مسؤول أوروبي بأن كوستا يدرس عقد القمة يوم الخميس في بروكسل.
وكان ترامب قد تعهد، السبت الماضي، بتطبيق موجة من الرسوم ‌الجمركية على الدول التي لا تؤيد خطته المتعلقة بضم الجزيرة التابعة للدنمارك، العضو في حلف الناتو.
وأصدرت الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا، أمس، بياناً مشتركاً عبرت فيه عن ‌تضامنها مع الدنمارك وشعب ⁠جرينلاند، مشيرة إلى أن "التهديد بالرسوم الجمركية يقوض العلاقات عبر الأطلسي وينذر بانحدار خطير".

