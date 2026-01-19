الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تفاصيل جديدة على خلفية عملية السطو بمتحف اللوفر

متحف اللوفر في باريس(أرشيفية)
19 يناير 2026 09:50

عرضت وسائل إعلام فرنسية مشاهد من كاميرات مراقبة لعملية السطو التي وقعت في متحف اللوفر في أكتوبر في قلب باريس. 
وتُظهر المشاهد اثنين من اللصوص، أحدهما يرتدي قناعا أسود وسترة صفراء، والآخر يرتدي ملابس سوداء وخوذة دراجة نارية، وهما يدخلان قاعة أبولو حيث كانت المجوهرات معروضة. 
تُظهر هذه الصور دخولهم من نافذة شرفة القاعة، بعد أن صعدوا إليها عبر رافعة آلية.
واستعمل أحد اللصين منشارا آلياً لإحداث ثغرة في خزانة عرض تاج الإمبراطورة أوجيني، ثم وجه لكمات للزجاج الواقي لإطاحته.
ثم ساعد شريكه الذي كان يحاول إحداث ثغرة في خزانة عرض مجاورة، وقاما بسرقة عدة قطع مجوهرات بسرعة.
استغرق الأمر برمته أقل من أربع دقائق، تحت أنظار عدد قليل من عناصر الأمن الذين ظلوا يراقبون عاجزين، وفق المشاهد التي عرضتها قناة "تي إف 1" و"فرانس تيليفيزيون".
وقُدّرت قيمة المسروقات بـ88 مليون يورو.

أخبار ذات صلة
باريس «يصفع» جاره سان جيرمان في مفاجأة كبيرة بكأس فرنسا
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
المصدر: وكالات
متحف اللوفر
باريس
آخر الأخبار
«دبي التجاري العالمي» و«إنفورما» يطلقان شركة «إن دي» للفعاليات التجارية المباشرة
اقتصاد
«دبي التجاري العالمي» و«إنفورما» يطلقان شركة «إن دي» للفعاليات التجارية المباشرة
اليوم 12:50
المغربي إيغامان.. قطع في الرباط الصليبي خلال 7 دقائق
الرياضة
المغربي إيغامان.. قطع في الرباط الصليبي خلال 7 دقائق
اليوم 12:45
أرشيفية
اقتصاد
المؤشر نيكي يتراجع متأثراً بارتفاع عوائد السندات
اليوم 12:30
اتحاد الجودو يتعاقد مع مدرب منتخب شباب أوزبكستان
الرياضة
اتحاد الجودو يتعاقد مع مدرب منتخب شباب أوزبكستان
اليوم 12:30
القيصر ساديو ماني.. «بطل القمة» في المونديال الأفريقي
الرياضة
القيصر ساديو ماني.. «بطل القمة» في المونديال الأفريقي
اليوم 12:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©