تفاصيل جديدة على خلفية عملية السطو بمتحف اللوفر

عرضت وسائل إعلام فرنسية مشاهد من كاميرات مراقبة لعملية السطو التي وقعت في متحف اللوفر في أكتوبر في قلب باريس.

وتُظهر المشاهد اثنين من اللصوص، أحدهما يرتدي قناعا أسود وسترة صفراء، والآخر يرتدي ملابس سوداء وخوذة دراجة نارية، وهما يدخلان قاعة أبولو حيث كانت المجوهرات معروضة.

تُظهر هذه الصور دخولهم من نافذة شرفة القاعة، بعد أن صعدوا إليها عبر رافعة آلية.

واستعمل أحد اللصين منشارا آلياً لإحداث ثغرة في خزانة عرض تاج الإمبراطورة أوجيني، ثم وجه لكمات للزجاج الواقي لإطاحته.

ثم ساعد شريكه الذي كان يحاول إحداث ثغرة في خزانة عرض مجاورة، وقاما بسرقة عدة قطع مجوهرات بسرعة.

استغرق الأمر برمته أقل من أربع دقائق، تحت أنظار عدد قليل من عناصر الأمن الذين ظلوا يراقبون عاجزين، وفق المشاهد التي عرضتها قناة "تي إف 1" و"فرانس تيليفيزيون".

وقُدّرت قيمة المسروقات بـ88 مليون يورو.