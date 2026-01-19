مصر وتركيا تبحثان التطورات الإقليمية

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مع نظيره التركي هاكان فيدان، التطورات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين في إطار التشاور والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان للخارجية المصرية.

وطبقاً للبيان، تناول الاتصال المستجدات في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

كما شدد على أهمية التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ومواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.