الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى ومصابون إثر انفجار فندق في كابول

قوات أمن في موقع انفجار في كابول (أرشيفية)
19 يناير 2026 20:14

قالت السلطات الأفغانية إن انفجاراً هز فندقاً في منطقة شديدة الحراسة بوسط العاصمة كابول، اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ‌آخرين.
وأكد المتحدث باسم ​شرطة كابول، خالد زادران، أن الانفجار ⁠استهدف أحد الفنادق ‌في حي شهر نو التجاري الذي يضم مباني إدارية ومجمعات تسوق وسفارات. 
وتعد هذه المنطقة من ⁠أكثر المناطق أماناً في العاصمة الأفغانية.
وأظهرت ⁠مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حطاماً متناثراً في الشارع ​المقابل للمبنى، ودخاناً يتصاعد من ثقب كبير في واجهة الفندق.
وقال ديان بانيتش، المدير القُطري لمنظمة "إميرجينسي" الإنسانية في أفغانستان، في بيان: "​استقبلنا حتى الآن 20 ‍مصاباً في مستشفانا"، مضيفاً "من بين الجرحى أربع نساء وطفل.. وللأسف، لقي سبعة أشخاص حتفهم قبل وصولهم".
ولم ‍ترد بعد أنباء عن ⁠سبب الانفجار، فيما ذكرت ​السلطات أنها تُجري تحقيقاً في الواقعة.

