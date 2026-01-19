قتلى ومصابون إثر انفجار فندق في كابول

قالت السلطات الأفغانية إن انفجاراً هز فندقاً في منطقة شديدة الحراسة بوسط العاصمة كابول، اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ‌آخرين.

وأكد المتحدث باسم ​شرطة كابول، خالد زادران، أن الانفجار ⁠استهدف أحد الفنادق ‌في حي شهر نو التجاري الذي يضم مباني إدارية ومجمعات تسوق وسفارات.

وتعد هذه المنطقة من ⁠أكثر المناطق أماناً في العاصمة الأفغانية.

وأظهرت ⁠مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حطاماً متناثراً في الشارع ​المقابل للمبنى، ودخاناً يتصاعد من ثقب كبير في واجهة الفندق.

وقال ديان بانيتش، المدير القُطري لمنظمة "إميرجينسي" الإنسانية في أفغانستان، في بيان: "​استقبلنا حتى الآن 20 ‍مصاباً في مستشفانا"، مضيفاً "من بين الجرحى أربع نساء وطفل.. وللأسف، لقي سبعة أشخاص حتفهم قبل وصولهم".

ولم ‍ترد بعد أنباء عن ⁠سبب الانفجار، فيما ذكرت ​السلطات أنها تُجري تحقيقاً في الواقعة.