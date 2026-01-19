الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

رئيسة وزراء اليابان تحدد موعداً لإجراء انتخابات مبكرة

ساناي تاكايتشي
19 يناير 2026 21:00

أعلنت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، اليوم الاثنين، عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في 8 فبراير المقبل، بعد أن قضت ثلاثة أشهر فقط في منصبها.
وقالت تاكايتشي، في إعلان كان متوقعاً على نطاق واسع، إنه سيتم حل البرلمان يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن الاستقرار السياسي ضروري من أجل الإصلاح.
وتسعى رئيسة وزراء اليابان، التي تتصدر استطلاعات الرأي، إلى تعزيز الأغلبية الضئيلة التي يحظى بها حزبها الليبرالي الديمقراطي وشريكه حزب تجديد اليابان "إيشين" في البرلمان.
وانتُخبت تاكايتشي في نهاية أكتوبر من العام الماضي، كأول إمرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان.

المصدر: د ب أ
