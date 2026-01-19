الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إنقاذ 90 مهاجراً بينهم رضيعان قرب سواحل إيطاليا

مهاجرون على متن قارب صغير في البحر المتوسط (أرشيفية)
19 يناير 2026 21:53

قالت منظمة "إس أو إس ميديتيراني" الإنسانية إن 90 مهاجراً، من بينهم رضيعان، جرى إنقاذهم، اليوم الاثنين، قرب السواحل الإيطالية.
وأفادت المنظمة بأن سفينتها "أوشن فايكينج" نقلت المهاجرين الناجين صباح اليوم إلى ميناء باليرمو.
وأضافت، على حسابها بمنصة "إكس": "تحديد ميناء قريب سمح بإنقاذ الأرواح والحد من الآلام. هذا هو المطلوب في القانون البحري الدولي".
وعلى الرغم من تراجع تدفقات المهاجرين غير النظاميين على السواحل الأوروبية بنسبة 26% في عام 2025، إلا أن طريق وسط البحر المتوسط، الذي يضم سواحل ليبيا وتونس، لا يزال الأعلى نشاطاً لمهربي البشر، وفق تقرير حديث للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس".
وبحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فقد لقي ما لا يقل عن 1878 شخصاً حتفهم في البحر المتوسط عام 2025، مقارنة بـ 2573 شخصاً في عام 2024. 

المصدر: د ب أ
