الأخبار العالمية

رئيس بلغاريا يعلن استقالته

رومين راديف
19 يناير 2026 23:36

أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف، اليوم الاثنين، أنه سيتنحى عن منصبه. 
وقال راديف، في خطاب متلفز، إنه سيقدم استقالته رسمياً إلى المحكمة الدستورية يوم غد الثلاثاء.
وأوضح "هناك معركة تنتظرنا من أجل مستقبل وطننا، وأعتقد أننا سنواجهها معاً، معكم جميعاً، الملهمين والأشداء. نحن مستعدون، نحن قادرون، وسوف ننجح".
ووفقاً للدستور البلغاري، يجب أن تؤدي نائبة الرئيس الحالية إليانا يوتوفا اليمين الدستورية أمام البرلمان لتولي المنصب حتى نهاية ولاية الحكومة.
ويأتي قرار راديف في وقت يتوقع فيه الرأي العام أن يشكل حزباً سياسياً جديداً.   

المصدر: د ب أ
